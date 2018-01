Grêmio recusa oferta do Monaco por Arthur

BRUNO GROSSI E JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona não é o único de olho em Arthur. O Monaco apresentou proposta ao Grêmio pelo volante, mas já é apontado como clube fora do páreo. Os franceses entregaram oferta com valores abaixo da pretensão do time e depois não avançaram. Ao mesmo tempo, a conversa entre o time gaúcho e o Barcelona prossegue. O clube espanhol ainda discute o valor da transferência e a data de apresentação do jogador na Europa. A oferta do Monaco foi de 14 milhões de euros (R$ 54,9 milhões na cotação atual).

A conversa foi quase ao mesmo tempo em que as negociações com o Barcelona foram iniciadas de forma oficial. O time francês apresentou proposta, ouviu a contraoferta do Grêmio e não avançou. O time informou que só aceita negociar Arthur se receber 30 milhões de euros (R$ 117 milhões na cotação atual) pelos seus 60% dos direitos econômicos do jogador.

BARCELONA — Se o Monaco já saiu de cena, o Barcelona não. Conforme mostrou o UOL Esporte, o time espanhol se reuniu com o Grêmio na última segunda-feira (29). No encontro houve avança em relação a primeira conversa, mas os termos ainda são vistos como insuficientes para acerto. A edição do diário Sport confirma as informações apresentadas pela reportagem na terça-feira (30). O Grêmio manteve a posição de que só fecha negócio se receber 30 milhões de euros líquidos. A proposta do Barcelona previa o pagamento deste valor mediante gatilhos de rendimento a médio e longo prazo. E sem acréscimo para quitação de comissões dos envolvidos. Por isso, o clube gaúcho pediu aumento na oferta.

Outro ponto que está em debate é a data de apresentação de Arthur na Catalunha. Grêmio e Barcelona já acertaram que o volante não sai na atual janela de transferências europeia, que se encerra nesta quarta-feira (31), mas o clube gaúcho deseja seguir com o jogador até dezembro. Ao longo do dia, Grêmio e Barcelona devem manter novo contato para procurar mais um avanço. O clube espanhol tem pressa para evitar concorrência de outros times. Antes da virada do ano, o Real Madrid sondou a situação de Arthur. A equipe merengue, contudo, não fez proposta. A Inter de Milão e o PSG também buscaram informações, mas igualmente não entregaram ofertas. Arthur tem contrato com o Grêmio até 2021 e multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 196 milhões). Além dos 60% do Tricolor, os direitos dele estão divididos com Celso Rigo, investidor parceiro do clube gaúcho, e a própria família e estafe.