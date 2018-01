Distribuição de aulas para professores começa nesta quinta

(foto: Hedeson Alves/SEED)

Começa nesta quinta-feira (01) a distribuição de aulas para os cerca de 48 mil professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM) do Paraná. O novo sistema, que começou a ser utilizado no ano passado, passou por correções e ajustes para garantir um processo mais ágil, transparente e eficiente.

O Sistema, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Celepar, distribui de forma totalmente informatizada as aulas aos professores dos 32 núcleos de educação em todo o Estado. “Com o sistema informatizado, a distribuição é feita com base dos dados reais do número de turmas de acordo com as matrículas do ano vigente, o que torna o processo 100% transparente”, afirma a secretária estadual da Educação, professora Ana Seres. Antes disso, a distribuição era manual com dados de turmas estimadas, gerando algumas dificuldades após o início do ano letivo.

“Em 2017 tivemos alguns registros de demora em Curitiba porque o sistema ainda estava passando por ajustes. Este ano a previsão é que tudo ocorra bem, sobretudo na Capital, porque ampliamos os locais de distribuição. Nenhum professor precisará esperar muito tempo para conseguir escolher suas aulas”, explica a chefe do Grupo Setorial de Recursos Humanos da Secretaria, Graziele Andriola.

FUNCIONAMENTO

O novo sistema cruza, em poucos cliques, os dados das escolas e professores do Paraná e traz o número exato de aulas de todas as disciplinas, conforme as turmas do Estado. Embora essas informações estejam online, a distribuição é presencial e os professores precisam ir até um dos locais indicados para escolher as aulas.

Em 2018, os locais de distribuição de aulas em Curitiba passaram de seis para 37. “Com isso, temos a intenção de oferecer melhores condições aos professores e funcionários da educação neste momento de distribuição de aulas e envio de agentes educacionais para as escolas”, diz Lourival de Araújo Filho, chefe do Núcleo Regional de Educação de Curitiba.

Para auxiliar os trabalhos, diretores e secretários de escolas de Curitiba vão trabalhar em conjunto com o Núcleo, durante os 11 dias do processo.

Outra novidade para 2018 é a distribuição de aulas por setores em Curitiba, onde há 170 escolas distribuídas em nove setores diferentes. “A novidade é que os professores preferencialmente terão suas aulas nos setores em que estão lotados. A novidade visa melhorar a distribuição dos professores pelas escolas, reduzindo a distância que percorrem. Com isso ganham as escolas, os professores e principalmente os alunos”, enfatiza Araújo Filho.