Venda de ingressos do Atletiba para o Atlético começa nesta quinta

Torcida do Atlético em Atletiba no Couto Pereira: ingressos a R$ 50 (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético Paranaense inicia nesta quinta-feira (1º) a venda de ingressos destinados à torcida rubro-negra para o clássico diante do Coritiba, válido pela quarta rodada do Campeonato Estadual. O Atletiba está marcado para as 17h de domingo (4), no Estádio Couto Pereira.



Serão destinadas 3.650 entradas para os atleticanos. Os bilhetes custam R$ 50,00 [inteira] e R$ 25,00 [meia].



Os ingressos serão vendidos nas bilheterias do estádio atleticano a partir desta quinta-feira (1º), das 10h às 18h, conforme disponibilidade. O pagamento será realizado somente em dinheiro.

Para informações sobre ingressos para a torcida do Coritiba, clique aqui.



Ingressos: Coritiba x Atlético Paranaense

Campeonato Paranaense: Quarta rodada - 1ª Taça

Data: 04/02/2018 [domingo]

Horário: 17h

Local: Estádio Couto Pereira



Valores: Torcida do Atlético Paranaense

Inteira: R$ 50,00

Meia-entrada: R$ 25,00

*Pagamento somente em dinheiro



Ponto de venda

- Bilheterias do Estádio Atlético Paranaense: a partir de quinta-feira (1º), das 10h às 18h

*Conforme disponibilidade