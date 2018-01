Especialista americano dá dicas de como empreender nos EUA durante evento em Curitiba

Com o objetivo de orientar empresários brasileiros sobre investimentos nos Estados Unidos, a consultoria americana Visa Franchise realiza em Curitiba o evento "Imigração por meio de franquias" no dia 31/01 (quarta-feira), com o diretor financeiro Jack Findaro. Na ocasião serão apresentadas as possibilidades para empreender fora do Brasil. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever por meio do site: www.visafranchise.com/br/calendario-de-eventos.

Findaro explica que existem diferenças no cenário de franquias internacionais, que representam uma oportunidade para brasileiros. "Até o ano de 2016, o segmento movimentou, direta ou indiretamente, US$ 2,3 trilhões. E trata-se de um mercado mais maduro e regulamentado do que o Brasil. Tudo porque existe um órgão fiscalizador, que obriga as empresas franqueadoras a divulgarem seus rendimentos, custos, entre outras informações essenciais para quem deseja empreender".

Na sequência, o executivo ainda completará agenda no país em Porto Alegre e São Paulo.

Serviço:

Evento – "Imigração por meio de Franquias"

31/01 (quarta-feira), às 19h

Bourbon Curitiba Convention Hotel

(Rua Cândido Lopes, 102, Centro, Curitiba)

Inscrições: www.visafranchise.com/br/calendario-de-eventos

Telefone: (11) 3046-9573