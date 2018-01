Ingresso 'normal' para o Atletiba custa R$ 50

Torcida do Coritiba no Couto Pereira, no Atletiba da final de 2017 (foto: Franklin de Freitas)

Assim como nos dois primeiros jogos em casa, o Coritiba terá ingressos mais baratos no clássico Atle-Tiba de domingo (04), válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. Serão de categoria C, com preços a partir de R$20 (Arquibancada e Mauá) para sócios dos planos Campeão (R$19,85) e Special, que possuem direito à compra com 60% de desconto. Para os demais torcedores, os valores na Arquibancada e Mauá são R$50 (inteira) e R$25 (meia).

Para informações sobre ingressos para a torcida do Atlético, clique aqui.

Em todos os seis jogos, diante de Prudentópolis, Rio Branco, Atlético-PR, Maringá, Foz do Iguaçu e Cianorte, a entrada para a torcida coxa-branca pode custar a troca de pelo menos sete apostas na Timemanias. Lembrando que cada aposta custa R$2,00.

Na Mauá, um ingresso poderá ser trocado por sete jogos da Timemania, marcando o Coxa como clube do coração. Na Arquibancada, 17 apostas na Timemania valem um ingresso. O mesmo também valerá para o Setor Pro Tork e Social, entretanto o número de apostas deve ser maior. Cada 27 bilhetes valem um ingresso do Setor Pro Tork e outros 35 bilhetes garantem um lugar no Setor Social, Superior ou Inferior.

Os ingressos são limitados em cada setor. Serão disponibilizados 50 ingressos para trocas no Setor Pro Tork, 50 ingressos para o Setor Social, 200 na Arquibancada, e 3 mil no Setor Mauá. E a troca das apostas somente será realizada nas bilheterias do Couto.

Para esse jogo, serão válidas as apostas com o Coritiba como time do coração, nos concursos 1139 e 1140. No dia do jogo, domingo, haverá pessoas vendendo Timemania no Couto Pereira.

Horários de vendas nas bilheterias do Couto:

Sexta-feira (02) - Principal II - das 10h às 18h (ingressos para todos os setores)

Sábado (03) - Principal II - das 10h às 17h (ingressos para todos os setores)

Domingo (04) - Principal II - das 10h até os 10min do segundo tempo (ingressos para todos os setores)

Domingo (04) - Visitante – das 14h até 10 minutos do segundo tempo (ingressos para visitantes, caso haja sobra do que será comercializado no Estádio Atlético Paranaense)

Domingo (04) - Principal I – das 14h até 10 minutos do 2º tempo. (Ingressos para Arquibancada e Mauá)

Domingo (04) - Bilheteria da Social – das 14h até 10 minutos do 2º tempo (ingressos para Social Superior e Inferior)

Domingo (04) - bilheteria do Pro Tork – das 15h até 10 minutos do 2º tempo (ingressos para Pro Tork)

*Em DINHEIRO ou nos cartões de débito: VISA ELECTRON, MASTERCARD e ELO.

Os ingressos também podem ser adquiridos nos pontos de venda, a partir de sexta-feira:

LOTERIAS MARACANÃ – Rua Abel Scuissiato, 2931, Loja 12 – Bairro Atuba – Colombo Pr – Fone: 3037-3773 (Próximo a trincheira do Atuba e Calçados Vila Rica). De segunda a sexta, das 9h às 17h45; sábado das 09h às 15h45; domingo, fechado.

MUNDO DO FUTEBOL - Avenida do Batel, nº 1868 - Piso L2 - Loja 251 - Shopping Pátio Batel - Fone: 3020-3737. De segunda a sexta, das 10h às 22h; sábado, das 10h às 21h; domingo, das 14h às 15h.

MUNDO DO FUTEBOL - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza nº 600 – Loja 2028 – Park Shopping Barigui – Fone: 3317-6868. De segunda a sexta, das 11h às 23h; sábado das 11h às 22h; domingo das 14h às 15h.

*Início das vendas dia 23 de janeiro, com pagamento somente em dinheiro.

Outras informações

VISA PASSFIRST (VISA CRÉDITO ou VISA DÉBITO/ELECTRON)

O torcedor que comprar o ingresso pela web www.futebolcard.com com Cartão Visa Passfirst (Visa crédito ou Visa débito/electron), o sistema automaticamente carregará no seu próprio CARTÃO o ingresso e o acesso será direto na leitora da catraca do estádio.

Apresentar na catraca o RG e o Cartão Visa que utilizou para compra.

SÓCIO TORCEDOR CAMPEÃO R$ 19,85 e SÓCIO COXA SPECIAL

O sócio torcedor Campeão R$ 19,85 ou Coxa Special que comprar o ingresso pela web www.coritiba.com.br/areadosocio, o sistema automaticamente carregará o ingresso no seu próprio cartão do sócio Campeão R$ 19,85 ou Coxa Special. Para ter o acesso ao estádio, passar o próprio cartão Smart do sócio na leitora da catraca.

Apresentar na catraca o RG e o cartão de sócio torcedor Campeão R$ 19,85 ou Coxa Special.

SÓCIO TORCEDOR CAMPEÃO R$ 19,85 e COXA SPECIAL

O sócio torcedor Campeão R$ 19,85 ou Coxa Special que comprar o ingresso diretamente pela web www.futebolcard.com, sem entrar pela área exclusiva do sócio com cartão VISA, o sistema automaticamente carregará o ingresso no seu próprio cartão VISA. Para ter o acesso ao estádio, passar o próprio cartão Visa na leitora da catraca, juntamente com RG.

Preços para crianças

CRIANÇAS: De 06 anos de idade até 12 anos de idade (Apresentar RG/Certidão de Nascimento) pagam preços promocionais conforme tabela de ingressos

Meia entrada

IDOSOS: Com idade igual ou superior a 60 anos de idade, apresentar RG.

ESTUDANTES: Apresentar RG; Carteira de Identificação Estudantil com foto e dentro do prazo de validade ou Declaração da instituição de ensino com data inferior a 35 dias e estar regularmente matriculado em Instituições Públicas ou privados de ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação.

PROFESSORES: Apresentar RG; Carteira funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação ou comprovante de vínculo empregatício com a Instituição de ensino Públicas ou privados de ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação.

DOADORES DE SANGUE: apresentar RG; Carteira de Doador ou Certificado de Doação de Sangue com validade anual ou registro nos hemocentros ou bancos de sangue do Estado e comprovar doação de sangue nos últimos 06 meses.

PORTADORES DE CÂNCER: Apresentar RG e o laudo médico.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: apresentar RG e a Carteira de P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais) ou laudo médico. Caso haja necessidade de um acompanhante para locomoção da pessoa portadora de necessidades especiais, também terá o direito à meia entrada.

JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE: Apresentar RG e o comprovante do Cadastro único (CADÚNICO) do Programa Social do Governo Federal, cuja renda familiar mensal seja de até 02 salários mínimos.

*Conforme determinação da Lei 12.933/2013, do total da carga disponível para venda 40% (quarenta por cento) é destinada ao meio ingresso.

*Obrigatória a apresentação dos documentos no ato da compra de ingresso e no acesso ao estádio.

Gratuidade

CRIANÇAS: Até 05 anos de idade (Apresentar RG ou Certidão de Nascimento)

CADEIRANTES: Acesso livre pelo portão 03 da principal (somente no setor das arquibancadas)

Documentos

É obrigatória a apresentação de documentos originais de identificação ou cópias autenticadas na compra de ingressos e na entrada do estádio.

Não serão aceitas documentações no celular.

Atenção torcedor:

Assim como no Estádio Atlético Paranaense, não será permitida a entrada de torcedores do time adversário com material de torcida organizada.