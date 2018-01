Chelsea anuncia a contratação de Olivier Giroud, ex-Arsenal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea anunciou nesta quarta-feira (31) a contratação de Olivier Giroud. O francês estava no Arsenal, que se reforçou com o também centroavante Pierre-Emerick Aubameyang. Os valores da negociação não foram revelados. "O Chelsea é um dos maiores times da Premier League. Talvez seja o clube que mais venceu títulos nos últimos seis ou sete anos. É um clube de massa e eu estou orgulhoso por assinar com o Chelsea, e estou ansioso para jogar", disse Giroud. Diretora do Chelsea, Marina Granovskaia fez elogios ao francês e se disse feliz com a contratação. "Olivier é um talento provado no mais alto nível, e estamos muito satisfeitos em chamá-lo de jogador do Chelsea. Ele marcou gols regularmente em sua carreira e está acostumado ao futebol inglês e à Premier League. Estamos certos de que será uma contratação fantástica", exaltou a dirigente. As negociações de Giroud e Aubameyang estão relacionadas. O Arsenal comprou o africano do Borussia Dortmund, que por sua vez levou Michy Batshuayi, do Chelsea, por empréstimo. Isso fez com que o francês mudasse de clube em Londres em uma espécie de troca tripla de centroavantes.