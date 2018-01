Independência da Catalunha 'acabou', diz Puigdemont em mensagem a aliado

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, foi flagrado nesta quarta-feira (31) no que parece ser a admissão de sua derrota política. O líder separatista enviou uma mensagem a Toni Comín, ex-ministro catalão da Saúde, afirmando que o plano do governo espanhol "triunfou". "Isto acabou. Os nossos próprios seguidores nos sacrificaram."

As mensagens foram gravadas na tela do celular de Comín por um canal de TV espanhol. A conversa ocorreu na terça-feira (30) após a sessão do Parlamento catalão que deveria ter culminado na posse de Puigdemont -o líder da Casa, porém, adiou essa votação por tempo indeterminado.

Puigdemont, foragido em Bruxelas, disse viver "os últimos dias da república catalã". O ex-ministro Comín ameaçou processar o canal de televisão devido à invasão de sua privacidade, um crime que pode levar a até quatro anos de prisão. Já Puigdemont escreveu em sua conta oficial na rede Twitter: "Sou humano e há também momentos em que tenho dúvidas". As mensagens de Puigdemont, com uma menção explícita ao "triunfo" do governo espanhol, foram celebradas pelas autoridades em Madri. "Os independentistas reconhecem a derrota. A farsa de Puigdemont acabou", disse o governista Partido Popular em uma mensagem nas redes sociais.

A vice-primeira-ministra, Soraya Sáenz de Santamaría, disse que "é a hora de se dizer em público o que tem sido dito em privado". Já o secretário-geral do partido de esquerda Podemos, Pablo Iglesias, afirmou que as mensagens "não surpreendem", já que a estratégia de independência de Puigdemont "está esgotada". "Nossa posição é clara: é necessário haver um presidente na Catalunha que governe estando na Catalunha", disse Iglesias.

SACRIFÍCIO

Puigdemont liderou os separatistas catalães na convocação e realização do plebiscito separatista de 1° de outubro, considerado ilegal pelo governo central espanhol. Quando semanas depois o Parlamento regional catalão declarou sua independência de maneira unilateral, Puigdemont fugiu para a Bélgica.

Ele é acusado por Madri de rebelião e sublevação. O governo espanhol dissolveu o governo catalão e convocou eleições para 21 de dezembro. Forças separatistas voltaram a reunir a maioria dos assentos -70 de um total de 135- e propuseram a reeleição de Puigdemont.

O Tribunal Constitucional, no entanto, exige que o separatista esteja presente na plenária de sua posse, algo inviável enquanto ele estiver foragido. Caso volte a Barcelona, ele pode ser detido. Puigdemont e seus seguidores insistem em que ele é o único candidato possível ao cargo, mas já há algum desacordo dentro das fileiras separatistas. Puigdemont representa a sigla Juntos pela Catalunha, aliado à Esquerda Republicana e à CUP (Candidatura de Unidade Popular), uma força de extrema esquerda.

Joan Tardà, da Esquerda Republicana, disse no domingo em entrevista ao jornal "La Vanguardia" que "o essencial é que tenhamos um governo". "Se precisarmos sacrificar Puigdemont, teremos que sacrificá-lo. Não houve patriotas ao longo da história que tiveram que se sacrificar para seguir avançando?" Foi justamente a essa fala de Tardà que Puigdemont se referiu em suas mensagens ao ex-ministro, na terça-feira. "Os nossos próprios seguidores nos sacrificaram, ao menos a mim. Eu já estou sacrificado, tal como sugeria Tardà", disse o separatista.

"Não sei o que me resta de vida (espero que muita!), mas me dedicarei a colocar estes dois anos em ordem e a proteger minha reputação. Me machucaram muito com as calúnias, os rumores e as mentiras que aguentei tendo em vista um objetivo em comum."