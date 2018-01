Prefeitura vai construir muro de contenção na Rua João Dembinski

O prefeito Rafael Greca esteve na manhã desta quarta-feira (31/01) na Rua João Dembinski, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), para avaliar o deslizamento de terra que na noite de terça-feira (30/01) comprometeu a ciclovia e parte do pavimento da via.

“As equipes da Prefeitura estão trabalhando desde ontem para conter o deslizamento de terra e reconstruir a barreira que caiu pelo excesso de água depois de um mês de prolongada chuva”, afirmou Greca.

Acompanhado do vice-prefeito e secretário de Obras, Eduardo Pimentel, o prefeito anunciou a construção imediata de um muro de contenção no terreno. A obra que ainda está sendo orçada pela equipe de Pontes de Drenagem da Prefeitura será executada em parceria com a Sanepar.

Eduardo Pimentel explicou que, logo depois do incidente, equipes de obras da Prefeitura sinalizaram o local e cobriram o buraco com uma lona para evitar que o problema aumente com novas chuvas. “Com a conclusão do projeto, que já estamos elaborando, vamos imediatamente iniciar as obras de contenção do terreno. Será uma obra de médio porte que contaremos com o apoio da Sanepar”, afirmou ele.

Os serviços serão facilitados devido o terreno ser uma reserva ambiental de domínio da Prefeitura.

Linhas de ônibus

Com a interdição parcial da João Dembinski, sentido Fazendinha, no cruzamento com a Rua José Correia Tramujas, a linha de ônibus Interbairros IV será desviada pelas ruas Clemente Ritz, José Batista dos Santos, Profª Hilda Hanke Gonçalves, Cidade de Laguna e Rio do Sul.

Por causa das alterações, os usuários perdem o ponto da João Dembinski com José Correia Tramujas.