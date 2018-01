Estudantes tem a oportunidade de estudar no exterior. Inscrições já estão abertas

O PRAVALER, maior programa de crédito estudantil privado do Brasil, acaba de abrir as inscrições para a 2ª edição do Prêmio “Educação Transforma PRAVALER”. A ação reconhece e investe em estudantes de graduação que se destacam por suas histórias de superação, atitudes inovadoras e que acreditam que podem transformar seu futuro pela educação.

Essa edição vem com diversas novidades, a primeira delas é que podem participar todos os estudantes matriculados em faculdades públicas ou privadas de todo o país. A outra novidade é que os 2 alunos que se destacarem ganharão intercâmbio para o Canadá, notebook, sessões de acompanhamento profissional especializado e vale educação no valor de 5 mil reais.

O Prêmio terá quatro etapas, sendo a primeira a inscrição, em que os alunos informam seus dados pessoas (nome, cidade, local de estudo), compartilham um comprovante de matrícula e preenchem um teste on-line de perfil comportamental.

Na segunda etapa serão selecionados 400 estudantes, que serão convidados a produzir um vídeo de até 3 minutos respondendo à pergunta “por que a educação mudou a minha vida?”. Na terceira etapa, com 40 selecionados, os alunos vão fazer uma entrevista online.

Na última fase, 20 alunos selecionados são convidados a viajar até São Paulo com acompanhante e com as despesas pagas para participar de um final de semana com atividades, passeios, palestras e a definição dos dois destaques do Prêmio. Os demais ganham um cartão educação no valor de R$ 1 mil.

“Criamos o Prêmio Educação Transforma PRAVALER como uma maneira de reconhecer esses estudantes que batalham dia após dia para realizar seus sonhos. Eles acreditam que podem transformar suas vidas e as vidas das pessoas ao redor por meio da educação e nós também acreditamos nisso. Acreditamos nesses jovens que batalham por seus propósitos e sonho de ter um diploma”, diz Fábio Castro, Gerente de Marketing do PRAVALER.

1° Edição

Na 1ª edição do prêmio, realizado em 2017, três alunos foram escolhidos como destaques e foram premiados com acompanhamento especializado, orientação de carreira, curso de extensão no valor de até R$ 3 mil e desconto de até R$ 5 mil em parcelas do PRAVALER.

Os ganhadores foram Klebeson Carvalho, Isabela Silva e Eliza Santos. Suas histórias de superação chamaram a atenção das bancadas pela dedicação em realizar o sonho de transformar a vida por meio da educação.

Klebeson, 22 anos, é morador de Cristiano Otoni (MG) e estudante de Engenharia de Automação. O prêmio o ajudou tanto nos estudos quanto para ajudar a família. Ele também recebeu uma proposta do emprego, mas o sonho de se tornar engenheiro falou mais alto. O jovem iniciou um curso de inglês e fez sessões de coaching, que o ajudaram a abrir o campo de visão.

Questionado se indicaria o Prêmio Educação Transforma PRAVALER, Klebeson não titubeou. “O Prêmio transforma a vida financeira, mas o que mais transforma é o nosso interior. Nos dá confiança. Muito além do valor, o que mais vai marcar qualquer aluno que participar é saber que existem pessoas que acreditam que você está no caminho certo, que acreditam em você”, conta Klebeson.

Isabella, 28 anos, mais uma ganhadora do Prêmio, é moradora de Águas da Prata (SP). A jovem acabou de se formar em Pedagogia e saiu do estágio para se dedicar aos estágios obrigatórios e a produção do trabalho de conclusão. No momento ela está se dedicando ao coaching para encontrar o caminho e a organização necessária para encontrar uma nova colocação em sua área, além de já estar avaliando os cursos que deseja iniciar nos próximos meses e que vão ajuda-la ainda mais em sua preparação.

“Participar do Prêmio Educação Transforma PRAVALER me tornou uma pessoa mais corajosa. Não foi apenas o retorno financeiro, mas me tornar autoconfiante. Aconselho a todos a falarem com o coração e passarem a sua verdade. Eu acreditei na minha formação e na educação do País e se você também acreditar, já é um passo maior para que seu sonho seja realizado”, diz Isabella.

As inscrições para a 2ª edição do Prêmio Educação Transforma PRAVALER estão abertas e podem ser realizadas até 25 de fevereiro, pelo site aqui.