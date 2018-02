Segurança Onix

O recentemente melhorado Chevrolet Onix conseguiu, limitadamente, três estrelas para a Proteção do Ocupante Adulto e três estrelas para a Proteção do Ocupante Infantil. O modelo fabricado no Brasil, tinha sido avaliado pelo Latin NCAP em 2017, obtendo um decepcionante resultado de zero estrela para a Proteção do Ocupante Adulto. O Chevrolet decidiu melhorar o Onix e patrocinar uma nova avaliação do modelo em 2018. O Onix, produzido desde 15 de janeiro de 2018, foi melhorado com reforços estruturais, quanto à proteção, contra impactos laterais, elementos de absorção da energia nas portas, também nesse impacto lateral, protegendo melhor os adultos, ancoragens ISOFIX e um novo cinto de segurança para o motorista. A proteção para os ocupantes adultos conseguiu alcançaras três estrelas, assim como a Proteção do Ocupante Infantil.

CNH Digital

A partir de fevereiro, os condutores paranaenses poderão acessar a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) pelo celular. O documento tem a mesma validade e valor jurídico do modelo impresso, além de representar maior comodidade e segurança ao motorista. A carteira eletrônica pode ser acessada offline, sem necessidade de conexão com a internet, mas não é possível acessar mais de uma CNH em um único dispositivo. O serviço só está disponível para motoristas que tenham a versão da CNH impressa com o QR Code na parte interna. O código escaneável em aparelhos eletrônicos é encontrado nas CNHs emitidas a partir de 02 de maio de 2017. Quem não tem esta versão impressa, pode emitir a segunda via do documento (R$ 82,36) ou esperar o prazo de renovação da habilitação.