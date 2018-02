SAFILO, a criadora italiana de óculos, elegeu Andrea Busato como o vice presidente responsável pela América Latina.

Mudança

A ABRAMAT, Associação das Indústrias dos Materiais de Construção, anunciou aos seus associados a mudança na sua presidência a partir de fevereiro desse ano. Walter Cover, que estava a frente da instituição por quase sete anos, será sucedido por Rodrigo Navarro, com o período de transição sendo iniciado no dia 01/02.

Investindo na saúde

A Unidade Embrapii Cqmed/Unicamp (Centro de Química Medicinal de Inovação Aberta), credenciada à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), o Aché Laboratórios e a Eurofarma Laboratórios se unem para a viabilização de projeto inédito para desenvolvimento de novos anti-infecciosos e oncológicos. Pela primeira vez no Brasil, as pesquisas serão baseadas no chamado modelo de inovação aberta. O projeto, com investimento inicial de R$ 8,4 milhões, visa à pesquisa de novas moléculas para o desenvolvimento de agentes anti-infeciosos, como antibióticos e anti-parasitários, além de medicamentos voltados ao tratamento de câncer. Cada farmacêutica investirá R$ 400 mil por ano, ao longo dos próximos seis anos. A Embrapii financiará R$ 1,8 milhão por empresa com recursos não reembolsáveis.

Mudança

Nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, a Embrapa reduz de 15 para seis as áreas administrativas da sede da Empresa, em Brasília, com corte de funções gratificadas e alteração de toda a estrutura e processos. O ajuste, mantendo o mesmo grupo de empregados, faz parte da maior mudança administrativa da história da Empresa, que, no final de 2017, já havia reduzido a quantidade — de 46 para 42 — de Unidades de pesquisa e inovação, com a extinção de cinco Unidades de serviço.

* A Votorantim Cimentos lidera o ranking de um estudo realizado pela Transparência Internacional. O levantamento "Transparência em Relatórios Corporativos" avalia as 100 maiores empresas e 10 bancos do país.

* O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, inaugurou um novo espaço para os visitantes. Trata-se do local denominado “Como salvamos espécies”.

* Os animais de estimação vão se reunir neste sábado (3) para a folia CarnavAU do Shopping Curitiba. A festa é inspirada no clima boêmio do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, e inclui muita música, uma oficina de adereços e até cortejo pelos corredores do shopping.

* Apresentador da Rede Massa | SBT, Eduardo Scola,

é eleito o Melhor Apresentador de telejornal do Sul do Brasil.