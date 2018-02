Comércio de Curitiba inicia a segunda liquidação do ano

Liquidações são boas, mas o consumidor deve manter a atenção (foto: Franklin de Freitas)

Foi apenas o primeiro mês do ano, mas o comércio de Curitiba já iniciou a segunda liquidação do ano com a queima de estoques de verão. No começo do ano os lojistas fizeram promoções dos estoques de fim de ano. Um dos empreendimentos que anuncia promoções nesta semana é o Shopping Jardim das Américas. De hoje até o domingo, o consumidor pode encontrar descontos de até 70% nas lojas participantes. Ontem, também começou a ação no Pollo Shop, também com descontos de até 70%.

As liquidações são tradicionais, especialmente na troca de coleções, como agora, quando se preparam os produtos para o outono-inverno. Também é uma forma de atrair e cativar a clientela. Mas, é preciso alguns cuidados na hora da compra. As promoções são boas, mas o consumidor deve evitar as compras por impulso, levando produtos que realmente são necessários.

“Tenha em mente o valor total que você pode gastar, à vista ou parcelado; passeie pelo shopping sem pressa, para conferir as melhores ofertas; verifique se é possível trocar o produto após a compra; experimente a roupa ou o sapato; pense nas cores e modelos que você já tem e nos itens que estão fazendo falta no seu armário - mas não esqueça que roupas que estão super na moda nesta estação, talvez não estejam na outra”, são dicas que o próprio Shopping Jardim das Américas dá aos seus clientes.