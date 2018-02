Grande Curitiba ainda tem 90 mil kits gratuitos para distribuir

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Desde as 23h59 de quarta-feira o sinal analógico da televisão aberta foi desligada em Curitiba e mais 26 municípios da região metropolitana, além de Ponta Grossa. A partir de agora, somente o sinal digital será captado pelos aparelhos. São mais de 1,3 milhão de domicílios na região que agora contam apenas com o sinal digital, de melhor qualidade.

Para quem não tem TV digital, desde o ano passado é feita uma campanha de distribuição de kits conversores gratuitos para famílias pertencentes a programas sociais do governo federal. Até ontem, cerca de 275 mil kits haviam sido entregues na Grande Curitiba, mas ainda restam pouco menos de 90 mil kits disponíveis.

Famílias que têm direito ao kit ainda podem agendar a entrega dos equipamentos — antena e conversor de sinal — at=´´e o dia 28 de fevereiro. Quem faz a dostribuição é o Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pelo processo de migração do sinal de TV no Brasil. O processo de migração do sinal começou em 2015 e prossegue ao longo deste ano.