Chuva de janeiro em Curitiba fica 69% acima da média história

Chuva deu uma trégua na Capital (foto: Geraldo Bubniak)

O mês de janeiro se encerrou nesta quarta-feira (31) alcançando a marca de ter sido um dos mais chuvosos da história de Curitiba. Segundo informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a Capital registrou um total de 303,4 milímetros de chuva acumulada no primeiro mês do ano, valor 68,6% superior à média histórica para janeiro, de 180 milímetros.

Durante os 31 dias corridos de 2018, em apenas cinco não choveu na cidade, ainda de acordo com o Simepar. Com isso, Curitiba iguala os recordes de 2010 e 2011, que também tiveram apenas cinco dias sem precipitação. Já em 2017, foram sete dias sem chuva no primeiro mês do ano, enquanto em 2016 e 2015 haviam sido 16 e 10 dias, respectivamente.

O aguaceiro, contudo, não foi exclusividade da Capital. Samuel Braun, meteorologista do Simepar, aponta que janeiro terminou com chuvas acima da média em todo o Paraná, com especial destaque às regiões Oeste, Noroeste e o Litoral, com valores acumulados que ultrapassaram os 400 milímetros em algumas cidades.

“Destaque para Umuarama, onde choveu 478,6 mm (média histórica é de 150 mm). Em vários municípios este foi o mês de janeiro mais chuvoso dos últimos 20 anos, quando foram instaladas as estações meteorológicas do Simepar: Paranavaí, Umuarama, Cascavel e Ponta Grossa”, escreveu o especialista no site do Simepar.

Lembrando que o verão, que teve início no dia 21 de dezembro, normalmente é a estação mais chuvosa do ano no Paraná. Isso significa que mais chuvas ainda devem ocorrer no Estado até o fim da estação, no dia 20 de março.