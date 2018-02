As polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal, vão trabalhar em conjunto para tornar mais eficiente o combate à criminalidade em Campo Largo. Numa reunião realizada na segunda-feira, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública, os três comandos, mais o secretário da Pasta, acordaram com a proposta de tornar realidade o Gabinete de Gestão Integrada, que vai trabalhar para garantir o atendimento mais ágil da população.

O secretário Samir Moussa adiantou que o trabalho conjunto das polícias de Campo Largo, vai facilitar a utilização dos recursos existentes, tornando a cidade mais segura. “Vamos ter uma Sala, onde a comunicação será integrada, bastando que o cidadão entre em contato através de um dos telefones, da PM ou da Guarda Municipal, para ser atendido pela equipe que estiver mais perto da sua casa ou do local de ocorrência”, explicou.