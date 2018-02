Pinhais forma mais 12 guardas municipais para a RMC

Na noite da última terça-feira foi realiza a formatura dos novos guardas municipais de Pinhais, os quais fizeram parte da primeira turma do Centro de Formação da Guarda Municipal de Pinhais. No total, 12 guardas receberam certificados de conclusão, sendo seis de Pinhais e seis da cidade de Quatro Barras. A solenidade foi realizada no Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann e contou com a presença de autoridades e familiares dos formandos.

A prefeita de Pinhais, Marli Paulino, destacou que o trabalho da Guarda Municipal tem sido efetivo. “Parabenizo os novos guardas pela formatura e aproveito para relembrar que a decisão de implantar a Guarda Municipal de Pinhais foi para atender a um dos compromissos que eu e Luizão, então prefeito na época, assumimos com a comunidade. Um compromisso de ajudar a Polícia Militar a amenizar os problemas de segurança do nosso município. Então, é motivo de alegria e orgulho, formar a quarta turma de guardas municipais, pois a nossa população agradece por ter uma Guarda atuante”, afirmou a prefeita.

O secretário municipal de Governo e Ordem Pública de Quatro Barras, Fabrício Haddad Figueira, representou o prefeito Angelo Andretta e enalteceu a parceria com Pinhais para a formação de novos guardas. “Em nome da prefeita Marli Paulino agradeço o convite e a dedicação. Temos muito a agradecer, pela generosidade que foi demonstrada pelo executivo de Pinhais, que nos convidou e nos permitiu fazer parte desta escola, deste pioneirismo, que mais uma vez engrandece o nome de Pinhais”, destacou Figueira.

Com carga horária de 617 horas/aulas entre as disciplinas ministradas, estiveram: ética, direitos humanos e cidadania; uso legal e progressivo da força, da arma de fogo e defesa pessoal.