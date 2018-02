Casa quer novo sistema de ar condicionado por até R$ 164 mil

Além de cuidar da imagem dos parlamentares com a TV Assembleia, e informatizar o sistema de votação do plenário, o Legislativo estadual também começa o ano investindo no conforto dos deputados e servidores que trabalham no setor administrativo da Casa. Em outro edital de licitação aberto no início deste ano, a Assembleia prevê a contratação de uma empresa para projetar e implantar um novo sistema de climatização e ar condicionado para o prédio onde funciona a administração da Casa por até R$ 164.431,04.

A alegação é de que o Palácio 19 de Dezembro foi construído em 1953, e que “atualmente existem salas sem equipamento de climatização e os instalados, devido ao desgaste, não atendem demanda necessária”.

De acordo com a justificativa da direção da Assembleia, com o novo projeto “o objetivo é atender os níveis de temperatura e umidade estabelecidos nas normas do Ministério do Trabalho”.