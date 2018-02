São Paulo monitora situação do meia-atacante Valdivia

BRUNO GROSSI E MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP, E PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está atento às movimentações de Atlético-MG e Internacional sobre o meia-atacante Valdivia, de 23 anos. O jogador está emprestado ao time mineiro até 31 de maio deste ano, mas já foi comunicado de que não está nos planos da comissão técnica. O Inter, clube que detém seus direitos econômicos, não pretende antecipar seu retorno. É nesse impasse que o time paulista pode entrar. Há alguns dias o nome de Valdivia passou a ser analisado com mais atenção no São Paulo, que ainda não procurou o estafe do atleta para negociar. O clube busca jogadores considerados "agressivos" para atuar pelos lados do ataque e não conseguiu avançar nas conversas para ter jogadores como Carlos Eduardo, do Goiás, e Marinho, do Changchun Yatai, da China. Outras opções estão na pauta da diretoria e da comissão técnica, mas todas ainda em fase de avaliação. A indefinição de Atlético e Inter abre caminho para o São Paulo. Os mineiros, que não enxergam o jogador como parte do planejamento para 2018, ainda precisam pagar R$ 1,2 milhão de salários até o fim do empréstimo. E nem sequer o dinheiro da transferência está quitado com os gaúchos. No ano passado, quando o negócio foi fechado, o Atlético precisou oferecer R$ 2 milhões para vencer a concorrência inclusive do São Paulo e contratar Valdivia. O Inter também não vê o meia-atacante enquadrado no elenco, principalmente pelos vencimentos considerados altos. Sem que o Atlético faça alguma compensação financeira, não há nenhuma hipótese de retorno antecipado do empréstimo. E mesmo após maio, o time colorado não se anima em ter Valdivia de volta. Assim, encontrar um novo interessado resolveria toda a equação. Até aqui, o São Paulo já contratou cinco reforços para esta temporada: o goleiro Jean, o zagueiro Anderson Martins, o meia Nenê e os atacantes Diego Souza e Tréllez.