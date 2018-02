David Braz destaca rivalidade contra ex-companheiro de time Lucas Lima

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro David Braz revelou que perdeu o contato com o meia Lucas Lima após a transferência do ex-camisa 10 do Santos para o arquirrival Palmeiras. Neste domingo (4), no Allianz Parque, o jogador reencontra o clube da Vila pela primeira vez. Braz era um dos atletas mais próximos de Lucas Lima nas últimas temporadas, mas ele alega que perderam contato, pois o meia trocou o número de telefone e ainda não comunicou os ex-companheiros de Santos. O zagueiro fez questão de dizer que o camisa 20 do Palmeiras agora é rival santista e, por conta disso, a amizade ficará de lado durante o clássico. "Eu perdi contato porque ele mudou de telefone e não passou ainda. Só nos falamos no Instagram. Não peguei Whatsapp e também falta tempo. É um amigo que eu fiz e vou levar para sempre, independentemente da rivalidade. Não somos inimigos, somos rivais. Como eu falei, vou trabalhar bastante para podermos vencer", afirmou o zagueiro "Não tenho falado com o Lucas. Falei com ele na última vez antes dele sair. Rivalidade não é por causa desses jogadores, mas pelos jogos equilibrados e disputas de títulos. Rivalidade cresceu porque as equipes têm brigado por títulos", completou. David Braz desfalcou o Santos no empate contra o Ituano por 1 a 1, no último domingo (28), no Pacaembu, para não correr risco de perder o clássico. Isso porque o defensor foi poupado pelo técnico Jair Ventura por estar pendurado com dois cartões amarelos.