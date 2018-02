Música une alunos e professores de Norte a Sul do Brasil e do exterior

O tema da atual edição da Oficina é Misture-se (foto: Divulgação)

Do Rio Grande do Sul a Rondônia. A 35ª Oficina de Música começou no último fim de semana e conta com mais de 1.500 alunos brasileiros e 63 estrangeiros inscritos. Os estudantes representam mais de 100 cidades de 22 estados.

O Paraná está representado com 961 inscrições. Entre os estrangeiros, a maior parte vem da Argentina, mas também do Paraguai, da Bolívia, Holanda, Alemanha, do Reino Unido, da Espanha e da Lituânia.

Por um grupo de amigos, Maria Antonieta Mendes descobriu a 35ª Oficina de Música, embarcou em São José dos Campos (SP) com destino a Curitiba para cursar as oficinas de canto e de prática de acompanhamento. “É um acréscimo muito grande no meu aprendizado a interação com os alunos e professores, todos são muito receptivos. A cada dia que passa é uma injeção de ânimo não só na música como na vida pessoal”, disse a aluna.

Além de alunos de diversas regiões do Brasil e do mundo, a edição também conta com professores de diversos locais. Na segunda participação na Oficina de Música, Letieres Leite, músico renomado em Salvador, conta a importância do contato entre aluno e professor.

“A maioria dos professores são músicos atuantes, para um aluno é importante conhecer a obra através do criador. É de uma importância singular abranger do popular ao erudito sem criar barreiras, música de maneira universal. É o curso mais importante de música do país”, afirmou o maestro.

A 35ª Oficina de Música de Curitiba oferecerá 96 cursos de música erudita e popular brasileira e aproximadamente 160 eventos, entre concertos em teatros e parques, palestras, worskhops, mostra especial de filmes, passeios ciclístico e motociclístico, feira gastronômica, oficina verde, além do “circuito off”, que acontece em 17 bares, com 50 atrações.

O tema da atual edição é Misture-se, reforçando a novidade deste ano, que é a realização simultânea das áreas erudita e popular.

A programação completa da Oficina de Música está disponível em http://www.oficinademusica.org.br/eventos/