Nuvens atrapalham Superlua em Curitiba e internautas se revoltam

A Superlua em Curitiba,nesta quarta-feira: vista por poucos (foto: Rachel Ribas)

A Superlua, aguardada na noite desta quarta-feira (31) em Curitiba, foi frustrante para quem a esperava nos céus. A noite ficou nublada quase o tempo todo, impedindo os curitibanos de apreciarem o fenômeno. Ela apareceu apenas por alguns poucos momentos. A Superlua ocorre quando a Lua está cheia e no momento de máxima aproximação de nosso planeta, o chamado perigeu. O efeito é um brilho do nosso satélite natural 14% maior do que o normal.

Nas redes sociais, internautas curitibanos se revoltaram. Principalmente porque, na terça-feira (30), o céu ficou limpo, ao contrário de quarta-feira. “Hoje tem a superlua e tá full nublado. Que raiva, Curitiba cidade m*, não tem uma noite de céu limpo direito”, escreveu um usuário do Twitter. “Curitiba tem o dom de estar com o céu todo c* bem nos dias em que tem eclipse/superlua/cometa/estaçãoespacial passando”. “Ontem tinha um céu limpo em Curitiba, hoje que tem "Super Lua" que ia tentar fotografar para ganhar uns trocos, tem nuvem pra c*!”

Alguns internautas ainda tentaram posta fotos da superlua, mas poucos tiveram sorte. Vários deles, porém, postaram fotos de céu nublado com uma legenda reclamando. “Super lua, lua azul e lua de sangue poderá ser vista no Brasil. Curitiba: o céu tá nublado”, disse um usuário do Twitter. “Hoje é dia de super Lua, menos em Curitiba!”. “Enquanto uma boa parte do Brasil aprecia a superlua, aqui em Curitiba nós temos a supernuvem”. “Curitiba: céu azul o dia inteiro. Eu: ok, vou sair e ir pro lugar que eu queria fotografar a mega-blaster-superlua. Curitiba: Olha a audácia, vou nublar só de sacanagem”.

Para estar quarta (31), estavam previstas, ao mesmo tempo, as chamadas Superlua, Lua azul e Lua de sangue - uma consequência de um eclipse lunar total. Os brasileiros, no entanto, não iriam poder observar o eclipse.