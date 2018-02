Fluminense marca gol no fim e avança na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro compromisso do Fluminense pela Copa do Brasil manteve suspensa a respiração de seu torcedor até o último minuto. A equipe tricolor bateu a Caldense por 1 a 0 nesta quarta (31), fora de casa, com gol anotado por Renato Chaves aos 45 minutos da etapa final. Os cariocas pegam agora o vencedor do confronto entre Novo Operário (MT) e Salgueiro (PE). O futebol mostrado no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, em Minas Gerais, esteve longe de ser animador. O Fluminense, que tinha a vantagem do empate, soube controlar o ímpeto do adversário para assegurar o resultado favorável. Com presença no campo adversário, o Fluminense se impôs ao rival, embora não tenha levado perigo real pra o goleiro Omar. A Caldense até se animou um pouquinho, visto que o time tricolor deixou o ritmo cair na metade do primeiro tempo. Mas, apesar do empenho, faltou velocidade para os mineiros, que não incomodaram Júlio César na etapa inicial. Decidido a dar mais movimentação ao Fluminense na segunda metade do jogo, Abel colocou o jovem Caio no lugar de Sornoza. A mexida, contudo, não surtiu o efeito desejado. Com o time tricolor desarrumado, a Caldense apostou na correria para igualar a disputa. O time da casa empurrou o Fluminense para o seu campo de defesa e viu um adversário com dificuldades para sair para o jogo. Na jogada mais importante na etapa final, Willian furou e perdeu chance de ouro para abrir a contagem. Com o passar do tempo, o duelo foi marcado por dois times que tentavam liquidar o jogo muito mais na base do entusiasmo do que na organização. A Caldense teve muito mais presença ofensiva, mas pecou na hora de concluir. Para alívio de sua torcida, o Fluminense "achou" um gol nos acréscimos. Pedro escorou a bola para Renato Chaves, que bateu e sacramentou a vitória. Agora, a equipe carioca volta as suas atenções para o Macaé, próximo rival no Campeonato Carioca, no sábado (3), às 19h, em Los Larios. CALDENSE Omar, Jefferson Feijão, Marcelo, Robinho e Jhonathan; Jean Henrique, Mineiro (Juninho) e Arilson; Potita (Matheus), Willian e Anderson Rosa (Carlinhos). Técnico: Zezito FLUMINENSE Júlio César, Reginaldo, Renato Chaves e Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza (Caio) e Ayrton Lucas; Marcos Jr. (Dudu) e Pedro (Marlon Freitas). Técnico: Abel Braga Estádio: Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG) Juiz: Paulo Roberto Alves Jr. (PR) Cartões amarelos: Robinho, Matheus (CAL); Ayrton, Marcos Jr. e Renato Chaves (FLU) Gols: Renato Chaves (FLU), aos 45 minutos do segundo tempo