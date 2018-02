Inter só empata, mas se classifica na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional não venceu, mas avançou para a segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (31). O time colorado empatou em 1 a 1 com o Boavista (RJ), fora de casa, e contou com o regulamento para seguir no torneio. O adversário dos gaúchos na segunda fase sairá do confronto entre Atlético-ES e Remo. O duelo será em 7 de fevereiro. A exemplo da primeira, a próxima etapa do torneio será eliminatória em jogo único. A única alteração de regulamento é que o empate passará a levar a disputa para os pênaltis. O clube gaúcho dominou o primeiro tempo no estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná —o Boavista, mandante do duelo, vendeu o local em busca de maior renda. O Inter se manteve presente no campo rival, rondou a área e até criou oportunidades, mas não foi efetivo nas finalizações. Após deixar o campo sob vaias no intervalo, o Inter voltou disposto a abrir o placar. Aos 13min da etapa final, D`Alessandro deixou Pottker em ótima condição para finalizar ao fundo das redes. Já no final, aos 43min do segundo tempo, o goleiro Danilo Fernandes, que não tinha participação frequente no jogo até então, acabou falhando. Uma pancada foi rebatida para o centro e acabou em gol do rival, anotado por Renan Donizete. A reação do Boavista, no entanto, foi tardia, e o Inter garantiu a classificação. BOAVISTA Rafael; Gabriel Cassimiro, Elivelton, Anderson Luiz e Jean (Marquinhos); Vitor FaÍsca, Lucas (Caio Guimarães), Fellype Gabriel, Léo Pimenta (Renan Donizette) e Thiago Silva; Felipe Augusto. T.: Eduardo Allax INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Cuesta e Iago; Gabriel Dias (Camilo), Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro (Patrick) e Pottker; Leandro Damião. T.: Odair Hellmann Estádio: Olímpico Regional, em Cascavel (PR) Juiz: Leandro Bizzio Marinho Cartões amarelos: Felipe Augusto, Léo Pimenta (BOA); Gabriel Dias (INT) Gols: William Pottker (INT), aos 14min do segundo tempo; Renan Donizette (BVT), aos 43min do segundo tempo