Noite de quarta no 'BBB 18' tem forró e surpresa de Bráulio Bessa 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite desta quarta-feira (31) vai ser de arrasta-pé praiano na casa do "Big Brother Brasil 18", reality show da Globo. A festa temática terá o forró como ritmo de destaque, e decoração inspirada no litoral nordestino, com direito a muitos coqueiros, redes e bambus. No menu, casquinha de siri, moquecas, caldinho de sururu, acarajé, bobó de camarão e, para adoçar, as sobremesas também terão a cara da região: cuscuz branco, pudim de tapioca e cocadas são algumas das opções. Os participantes também ganharão uma surpresa: um vídeo feito especialmente para eles por Bráulio Bessa, poeta da literatura de cordel, contando um pouco da história do forró usando as rimas e o ritmo da linguagem dos repentistas.