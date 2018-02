Jorge Pontual diz que tratou depressão com remédio errado por décadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Jorge Pontual, 69, correspondente da Globo em Nova York, nos EUA, revelou que, após anos se tratando de depressão, descobriu ter usado medicamentos errados para o seu organismo. "Eu sofro de depressão há quase 40 anos e só agora estou tomando os remédios certos graças a um novo exame. É um teste genético que dá ao psiquiatra um perfil detalhado de 18 genes ligados à saúde mental", disse Pontual durante participação no programa "Bem Estar" (Globo). "O teste indica quais são os antidepressivos que funcionam no meu caso e quais não funcionam. Eu descobri que justamente, durante décadas, eu tomei aqueles que não funcionavam. Só que agora eu estou no caminho certo", completou. De acordo com o psiquiatra americano Samuel Sharmat, Pontual possui uma variante de um gene que o predispõe à depressão. Segundo o especialista, o gene determina como o cérebro fabrica a serotonina, um neurotransmissor responsável pelo bem-estar. O mesmo exame ainda revelou que o brasileiro tem uma variação em outro gene, o que faz com que ele metabolize remédios muito depressa, sem que que eles cheguem a surtir efeito. "O teste é caro, mas já é coberto por alguns planos de saúde aqui nos EUA", disse o jornalista. No caso de Pontual, a solução encontrada após se submeter a tal avaliação foi começar a tomar metilfolato e o antidepressivo ideal para o seu corpo. "Agora minha vida mudou, meu humor ficou estável, sem aqueles altos e baixos, em geral mais baixos do que altos, de antes. A depressão ficou sob controle", disse.