Usuários passam 50 milhões de horas a menos por dia no Facebook

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Facebook anunciou que seus usuários passaram milhões de horas a menos navegando na sua plataforma nos últimos meses de 2017, ainda antes das mudanças que promoveu em seu algoritmo para reduzir a quantidade de notícias no feed e priorizar publicações de amigos e familiares. A empresa também anunciou a primeira queda trimestral no número de usuários diários no seu mercado mais lucrativo, que engloba os EUA e o Canadá. O Facebook perdeu cerca de 700 mil usuários diários num mercado de 184 milhões de pessoas, embora tenha ganho 33 milhões em todo o mundo. A notícia foi mal recebida por investidores, e as ações da rede social caíram 5% no "after hours", negociações que acontecem após o fim do pregão. Os usuários ficaram 50 milhões de horas a menos na rede social no quarto trimestre de 2017 disse seu cofundador e presidente-executivo, Mark Zuckerberg, para quem o ano passado foi "forte", mas "difícil" para a empresa. Neste mês, Zuckerberg havia dito esperar uma queda no tempo gasto no Facebook, mas que isso não necessariamente afetaria a receita da empresa ou o preço dos anúncios. O faturamento no quarto trimestre de 2017 subiu 47%, para US$ 12,97 bilhões, e o preço do anúncio avançou 43%. O número de usuários ativos diários subiu 14% em relação ao quarto trimestre de 2016, para 1,4 bilhão de pessoas. A quantidade de usuários mensais atingiu 2,1 bilhões, alta de também 14%.