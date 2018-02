Evander comanda goleada, e Vasco encaminha classificação na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com Evander inspirado e o goleiro Cristian Muñoz em noite para se esquecer, o Vasco não tomou conhecimento e goleou o Universidad de Concepción (CHI) por 4 a 0 nesta quarta-feira (31), na casa do adversário, elo jogo de ida da segunda fase da Taça Libertadores. A partida de volta acontecerá na próxima quarta-feira (7), em São Januário, e o Vasco pode perder por até 3 a 0 para ficar com a vaga. Se passar, o time cruzmaltino encara o vencedor do confronto entre os bolivianos Jorge Wilstermman e Oriente Petrolero. O Vasco abriu o placar logo aos 2min do primeiro tempo. Andrés Rios fez um belo pivô, tocou para Wellington que, de primeira, rolou para Paulinho. O jovem imitou o volante e também deu prosseguimento à jogada tocando de prima, encontrando Evander que, de chapa, abriu o placar para o Vasco. Já aos 15min da etapa inicial, o goleiro Cristián Muñoz quis dar um lançamento da intermediária, mas foi interceptado por Andrés Rios —os chilenos reclamaram de toque de mão. Evander pegou a sobra e chutou do meio da rua. A bola foi entrando vagarosamente no fundo do gol. O iluminado Evander ainda poderia ter feito seu terceiro gol no primeiro tempo. Após um contra-ataque fulminante, Paulinho chutou cruzado, o goleiro deu rebote e o jovem, embaixo da trave, chutou por cima. Com vitória encaminhada na primeira etapa, o Vasco só aumentou o saldo de gols na parte final. Aos 33min, Rildo cruzou rasteiro e contou com nova falha do goleiro Cristián Muñoz, que soltou a bola no pé de Yago Pikachu —o lateral direito vascaíno só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Três minutos depois, Rildo saiu na cara do gol em jogada de contra-ataque e fechou a conta para o Vasco. UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Muñoz, Berríos, Martínez, Mencia e De La Fuente; Camargo (Meneses), Manríquez (Portillo), Droguett e Pedro Morales; Huentelaf (Pineda) e Santiago Silva. T.: Francisco Bozán VASCO Martin Silva, Yago Pikachu, Ricardo, Erazo e Henrique; Desábato, Wellington e Evander (Thiago Galhardo); Wagner, Paulinho e Andrés Rios (Riascos). T.: Zé Ricardo Estádio: Municipal de Concepción, no Chile Juiz: Leodan González (URU) Cartões amarelos: Droguett, Portillo (UNI); Ricardo, Desábato, Wellington (VAS) Gols: Evander (VAS), aos 2min e aos 15min do primeiro tempo; Yago Pikachu (VAS), aos 33min, e Rildo (VAS), aos 36min do segundo tempo