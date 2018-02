São Paulo joga o suficiente e vai à 2ª fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das apostas do São Paulo para a temporada, o atacante Brenner, 18, garantiu a classificação da equipe para a segunda fase da Copa do Brasil. Ele marcou o único gol do triunfo sobre o Madureira por 1 a 0, nesta quarta-feira (31), em jogo realizado na cidade de Londrina. Natural de Cuiabá, o jovem está no time do Morumbi desde 2011, quando foi descoberto por um observador do clube. Ele foi incorporado ao elenco principal na temporada passada por Rogério Ceni. Com o gol, o segundo nos dois últimos jogos —havia marcado na derrota para o Corinthians por 2 a 1, no sábado (27)—, Brenner ganha sobrevida como titular do ataque são-paulino, setor mais reforçado para a temporada. Até o momento, dos cinco reforços contratados pelo clube, três foram para o ataque: Diego Souza, que também foi titular contra o Madureira, além dos recém-chegados Tréllez e Nenê, que devem ficar à disposição para o duelo contra o Botafogo-SP, marcado para sábado (3), no Morumbi, pelo Paulista. Com a chegada de Diego Souza, Brenner já havia sido deslocado para atuar pela lado esquerdo do campo. Até então, era utilizado como reserva de Lucas Pratto, negociado com o River Plate. A vaga do argentino ficou com Diego Souza, que agora terá a concorrência de Tréllez. Já Nenê tem a característica de atuar pela faixa central ou também pelo lado esquerda do setor ofensivo. Assim como Valdivia, ex-Inter e atualmente no Atlético-MG, que está na mira do São Paulo. Além do gol marcado, aos 16min da etapa inicial, após entrar pela esquerda e aproveitar o cruzamento de Marcos Guilherme, Brenner teve outras duas oportunidades. Na primeira, tocou na saída do goleiro Douglas e a bola passou rente à trave. Na outra, se precipitou e finalizou longe torto e longe do gol. As chances desperdiçadas por Brenner não foram as únicas do São Paulo, que jogou o suficiente para avançar. Marcos Guilherme, Diego Souza e o prata da casa Bissoli, que acertou a trave, também tiveram oportunidades. No total, Dorival Júnior utilizou oito jogadores revelados pelas categorias de base do clube. Um deles foi o volante Araruna, que substituiu o volante Petros, suspenso pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) em razão da expulsão contra o Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Ele deve ficar à disposição para o jogo contra o Botafogo-SP, quando Dorival deverá poupar alguns titulares. Mesmo com um time jovem e com os gols perdidos, o São Paulo controlou o jogo e deu poucos espaços para o Madureira, que teve duas chances durante os 90 minutos. Porém, a atuação da equipe não agradou aos torcedores, que esboçaram vaias após o final da partida. CLASSIFICADOS Fluminense e Internacional também garantiram a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. A equipe carioca avançou após vencer a Caldense por 1 a 0, em jogo realizado na cidade de Poços de Caldas. Já o Internacional obteve a vaga após empatar com o Boavista por 1 a 1, em Cascavel. O time colorado tinha a vantagem de jogar pelo empate. MADUREIRA Douglas; Filippe Formiga, Danrlei, Edmário e Douglas Lima (Renan); Rezende (Téssio), William e Thiago Medeiros; Luciano Naninho, Igor Catatau e Souza (Derek). T.: Acácio SÃO PAULO Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Araruna (Lucas Fernandes) e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner (Paulinho) e Diego Souza (Bissoli). T.: Dorival Júnior Local: estádio do Café, em Londrina (PR) Juiz: Rafael Traci (PR) Cartões amarelos: Filippe Formiga (MAD); Anderson Martins (SAO) Gol: Brenner (SAO), aos 16min do primeiro tempo