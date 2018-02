Chapecoense perde em casa e se complica na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De um lado, o nervosismo de uma equipe com pouca tradição, do outro, uma tricampeã que sabe jogar a Copa Libertadores como poucas equipes na América do Sul. Foi nesse ambiente que a Chapecoense não conseguiu a aproveitar a vantagem de jogar na Arena Condá e acabou sendo derrotada por 1 a 0 contra o Nacional-URU, nesta quarta-feira (31). O volante Santiago Romero fez o único gol que deu a vantagem para o time uruguaio no primeiro jogo da pré-Libertadores. Com o resultado, a Chape terá um grande desafio na próxima quarta-feira (7). A equipe precisará bater o Nacional em pleno Gran Parque Central por até dois gols de diferença se quiser avançar à terceira eliminatória, a última antes da fase de grupos do torneio. Mais tranquilo, o time de Montevideu contará com a força da torcida e a vantagem do empate para seguir na competição. Experiente, o time uruguaio foi o responsável pelas principais chances da primeira etapa do jogo. Sebastián Fernández e Zunino tiveram as duas melhores oportunidades de gols, mas ambas foram para fora. Mesmo tendo mais a posse de bola, a equipe anfitriã não conseguiu desenvolver boas jogadas. A principal oportunidade da Chape foi em um chute de fora da área com Márcio Araújo, em que a bola foi parar na arquibancada. Na etapa final, dois minutos depois de entrar em campo, o argentino Gonzalo Bergessio apareceu livre pela esquerda e rolou a bola para Zunino. Jandrei não conseguiu impedir o cruzamento rasteiro do lateral para Romero, que apareceu livre para abrir o placar aos 28min. Um minuto depois do gol, a Chape viu uma boa vantagem aparecer com a expulsão de Espino. A ofensividade da Chape com a desvantagem foi tão grande quanto o seu nervosismo. Após um chute forte no travessão de Bruno Silva, Perotti deu uma voadora na perna do zagueiro Corujo e acabou levando cartão vermelho direto. Além de Perotti, o atacante Eduardo foi expulso por deixar o braço no rosto do jogador adversário. Antes do apito final, a Chape teve ainda outras chances em escanteios, mas bem fechada, a equipe do Nacional não permitiu um gol de empate. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Lucas Mineiro (Bruno Silva) e Nadson (Perotti); Guilherme (Eduardo) e Wellington Paulista. T.: Gilson Kleina NACIONAL-URU Conde; Fucile, Corujo, Arismendi e Espino; Oliva, Santiago Romero e Zunino (Barcía); Viúdez (Bergessio), Sebastián Fernández (Álvaro González) e Carlos de Pena. T.: Alexander Medina Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Juiz: Patricio Loustau (ARG) Cartões amarelos: Fabrício Bruno, Guilherme e Amaral (CHA); Espino, Sebástian Fernández e Fucile (NAC) Cartões vermelhos: Perotti e Eduardo (CHA); Espino (NAC) Gol: Santiago Romero (NAC), aos 28min do segundo tempo