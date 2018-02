Ainda dá tempo de aprender a dançar antes do Carnaval

(foto: Divulgação)

Dizer que o brasileiro nasce sambando nem sempre é verdade. Com o Carnaval chegando, as escolas de dança observam o aumento da procura por aulas de ritmos brasileiros, como o samba, axé e frevo. Por isso, o Studio de Dança Juliana Ribeiro trouxe uma novidade para quem quer aprender rápido a sambar: aulas em grupo ou particulares para aprender ainda antes do Carnaval.

O aluno pode fazer quantas aulas quiser, até aprender as noções básicas do ritmo. Não é preciso se matricular, como acontece nas escolas tradicionais, basta comprar créditos de aula de acordo com a sua necessidade. “O aluno pode fazer de uma a centenas de aulas, se quiser. Basta escolher entre as aulas de dança de salão – que nesse período estarão focadas no samba – ou aderir ao personal dancer, que é nosso serviço personalizado”, explica a bailarina, coreógrafa e diretora do Studio, Juliana Ribeiro.

Segundo ela, dependendo da experiência anterior do aluno, são necessárias de cinco a dez aulas para fazer bonito no Carnaval. “Com dedicação é possível aprender os passos básicos e as noções do movimento”, diz.

Studio de Dança Juliana Ribeiro

Rua Chile, 1.877 - Rebouças, Curitiba

Segunda a sexta, das 13h30 às 22h | Sábados, das 9h às 12h.

Mais informações: (41) 3024.8825 ou a página do Facebook aqui.