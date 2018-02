Petrovic convoca Varejão e Leandrinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Aleksandar Petrovic anunciou nesta quinta-feira (1º) a lista com 13 nomes para os jogos da seleção brasileira de basquete contra Colômbia e Chile, em Goiânia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da modalidade. O comandante conta com o retorno de Leandrinho e mantém a aposta em Anderson Varejão, que estreia pelo Flamengo no NBB na noite desta quinta (1º).

Com duas vitórias em dois jogos, a equipe se apresenta no próximo dia 19 em Goiânia. O primeiro duelo está marcado para 22 de fevereiro contra a Colômbia; três dias depois o adversário é o Chile, já derrotado pelo Brasil na primeira janela de jogos das eliminatórias. Entre os 13 convocados por Petrovic, apenas o armador Vitor Benite (Murcia-ESP) atua no basquete estrangeiro.

A base da delegação é formada por Franca, que cedeu cinco atletas para o croata. Além de Leandrinho, Rafa Luz, Cipolini, Leo Meindl, Rafael Mineiro também representarão o país.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS CONVOCADOS:

Armadores: Arthur Pecos (Flamengo), Rafa Luz (Franca), Yago (Paulistano), Vitor Benite (Murcia-ESP)

Alas: Leandrinho (Franca), Alex Garcia (Bauru), Leo Meindl (Franca), Gui Bento (Pinheiros), Cipolini (Franca), Rafael Mineiro (Franca) e Lucas Dias (Paulistano)

Pivôs: Rafael Hettsheimeir (Bauru) e Anderson Varejão (Flamengo)