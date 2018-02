O carnaval está aí e nada melhor do que bons driks para acompanhar essa festa. Drins fáceis e rápidos de serem preparados, mas mesmo que a intenção não seja preparar os próprios drinks, por que não conhecer as melhores escolhas para a folia do carnaval?

Veja algumas receitas fáceis e maravilhosas de bebidas:

Drink – Melon Spirit

Corte 4 cubos médios de melancia, tire as sementes e bata a fruta no liquidificador.

Despeje o suco em uma taça, adicione 1 colher de chá de licor de melão e complete com Ponto Nero Moscatel.

Canarinho

Uma combinação refrescante de sabores, requinte e cores é encontrada no drink. O drink combina com o verão, sendo, portanto, uma ótima escolha para receber os convidados.

Ingredientes:

• 30 ml de rum prata

• 30 ml suco de abacaxi

• 30 ml de suco de laranja

• 50 ml de espumante Nero Brut

• 10 ml de curaçau blue

Modo de Preparo:

Em uma coqueteleira – com oito cubos de gelo – adicione o rum prata, o suco de abacaxi e o suco de laranja. Bata e despeje o conteúdo em uma taça de espumante Nero Brut com dois cubos de gelo, coando o gelo da coqueteleira. Decore com 10 ml de “curaçau blue”, colocando o produto pelo canto da taça.

Fresh

Receita fácil de um drink leve, fresquinho e delicioso.

Ingredientes:

• 1 colher de sopa de xarope de folhas hortelã

• 1 colher de sopa de suco de limão siciliano

• 4 colheres de sopa de suco maçã verde

• Espumante Nero Moscatel

Modo de Preparo:

Coloque os ingredientes em uma taça e complete com a Espumante Nero Moscatel.

Gold

Para brindar em grande estilo, uma receita de drink feito a partir de espumante: o Santo Gold, que mistura uvas, cointreau, maçã verde e rosé.

Ingredientes:

• 5 uvas rubis;

• 20ml de cointreau;

• meia maçã verde caramelizada

• 100ml da espumante Nero Rose

Modo de Preparo:

Corte uma maçã verde em cubos, polvilhe com açúcar refinado e refogue em fogo médio, até que a maçã atinja um tom caramelo. Resfrie. Em uma coqueteleira, coloque as uvas, o cointreau e a maçã verde caramelizada. Macere bem, adicione cinco cubos de gelo e bata, por 20 segundos. Sirva esta mistura em uma taça de espumante, colocando com uma peneira. Complete a taça com a espumante Nero Rose.

Jimador Paloma

Ingredientes:

50 ml de el Jimador

15 ml de suco de limão

1 pitada de Sal

Completar com citrus

Preparo:

Colocar os ingredientes em copo alto com gelo e por último o citrus.

MaracuJack

Ingredientes:

50 ml de Jack Daniel’s

Meio maracujá

1 colher de açúcar

Preparo:

Bater na coqueteleira com gelo e servir em copo longo com gelo. Completar com refrigerante Citrus.

BITTERSWEET HONEY

Ingredientes:

50ml de Jack Honey

Gelo

Preparo:

Completar com 70ml de Refrigerante de Citrus e 50ml de água tônica (Copo Alto)

JACK&BEES

Ingredientes:

25ml de Jack Daniel's Old n7

50ml de Jack Honey

1/8 de limão espremido

Preparo:

2 pedras de gelo (Copo Baixo)

Santa Rosa

Ingredientes:

(Taça Dry)

60ml de Santa Dose

20ml de suco de Cramberry

15ml de suco de Abacaxi

Preparo:

Bater na coqueteleira com gelo a gosto.

Caipirinha Santa Dose

Ingrediente:

(copo old fashioned)

1 limão médio

60 ml de cachaça Santa Dose

1 1/2 colher (sopa) de açúcar refinado (ou a gosto)

Gelo

Preparo:

- Corte as pontas do limão

- Corte o limão ao meio

- Faça um corte em V e retire a parte central, pois ela faz a caipirinha adquirir um sabor amargo

- Corte o limão em pedaços menores

- Misture o limão e o açúcar em um copo

- Amasse suavemente a mistura com um pilão

- Acrescente o gelo

- Complete com a cachaça

Também conheça algumas opções de cervejas:

Cerveja Leopoldina Bohemian Pilsner - R$19,50

A Leopoldina Bohemian Pilsner é elaborada com maltes especiais e lúpulo do tipo Saaz, da região de Pilsner, na República Tcheca - um dos locais mais conceituados na produção cervejeira no mundo. A Bohemian Pilsner é do tipo pale lager, uma cerveja clara, de baixa fermentação, que se diferencia pela evidência do lúpulo Saaz. A coloração amarelo-dourado e sua refrescancia fazem dela uma das mais pedidas entre todas as cervejas. Não filtrada, com um colarinho branco de excelente textura e consistência, apresenta aromas maltados e levemente florais. Por sua versatilidade, harmoniza bem com diversos pratos.

Cerveja Leopoldina Session Pale Ale - R$20

A Leopoldina Session Pale Ale é elaborada com maltes especiais e lúpulo europeu, este estilo de cerveja tem como principal característica o frescor. Uma cerveja do tipo Pale Ale, clara e de alta fermentação. Suas características de aromas e sabores frutados são resultantes da alta formação de ésteres. A coloração dourado claro e sua refrescância fazem dela uma cerveja extremamente versátil, ideal para todas as ocasiões. Não filtrada e com colarinho duradouro e de textura cremosa, apresenta aromas frutados com ligeiras nuances florais e cítricas. Por sua versatilidade pode ser servida sozinha ou com acompanhamentos.

CERVEJA LEOPOLDINA PILSNER EXTRA – R$ 17,80

A Leopoldina Pilsner é elaborada com maltes especiais e lúpulos da região de Pilsen, na República Tcheca, um dos locais mais conceituados na produção cervejeira no mundo. A pilsner ou pilsen é do tipo pale lager, uma cerveja clara, de baixa fermentação, que se diferencia pelo equilíbrio entre o malte e o lúpulo.

A coloração amarelo-dourado e sua refrescância fazem dela a mais pedida entre todas as cervejas. Não filtrada, com um colarinho branco de excelente textura e consistência, apresenta aromas de notas florais e levemente maltadas. Por sua versatilidade, harmoniza bem com diversos pratos.

CERVEJA LEOPOLDINA WITBIER LIMÃO SICILIANO E COENTRO

A Leopoldina Witbier é uma combinação leve e refrescante. Tradicionalmente produzida na Bélgica e na Holanda, a witbier - significa "cerveja branca", devido às proteínas do trigo e ao fermento que a deixam com uma coloração dourado claro de aspecto turvo é a descendente direta das cervejas medievais, armazenadas antigamente com temperos cítricos.

Produzida com uma delicada seleção de maltes de trigo, a Leopoldina Witbier possui um toque adocicado e cítrico, provenientes do limão siciliano e do coentro, que criam uma harmonia indiscutível. Uma bebida agradável e que proporciona combinações com diferentes pratos.