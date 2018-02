No Rio, Linha Amarela tem novo bloqueio após ataques de criminosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, que liga as zonas norte e oeste da cidade foi interditada na manhã desta quinta-feira (1°). Na quarta (31), um intenso tiroteio que resultou na morte de três criminosos, entre eles, um dos líderes do tráfico de drogas da Cidade de Deus, Rodolfo Pereira da Silva. As informações são da Agência Brasil. A via expressa foi interditada por três vezes na quarta (31), pela ação de moradores da comunidade, revoltados com a ação da Polícia Militar. A concessionaria que administra a via fechou as pistas na altura da Cidade de Deus, na chegada à zona oeste, por motivos de segurança, após tiroteio por volta das 8h15 da manhã. De acordo com a PM, uma viatura que passava pela Linha Amarela foi atacada nesta quinta (1º), por tiros, sem confronto com os criminosos. A PM informou que não realizava operação na comunidade no momento do ataque. O trânsito na via expressa foi totalmente liberado às 8h57, de acordo com a concessionária Lamsa, que administra a Linha Amarela. O policiamento na Cidade de Deus segue reforçado pela Polícia Militar na parte alta, do conjunto habitacional Gabinal Margarida e, na parte baixa, onde ficam as casas da comunidade.