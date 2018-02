Cohab retoma obras de urbanização nas vilas Bela Vista da Ordem e Beira Rio

(foto: Rafael Silva/Cohab)

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) retomou nesta semana as obras de infraestrutura previstas no projeto de urbanização e regularização fundiária das Vilas Bela Vista da Ordem e Beira Rio, no Tatuquara. O restabelecimento das obras - paralisadas desde 2013 - é uma reivindicação da comunidade local.

“Não queremos obras inacabadas que causam prejuízos e problemas de segurança para a cidade. Estamos trabalhando para recuperar tudo o que havia sido abandonado e vamos iniciar outras obras importantes para garantir qualidade de vida à população”, disse o prefeito Rafael Greca.

A retomada das obras foi garantida a partir do empenho da administração municipal na aprovação de um aditivo de serviço, no valor de R$ 426 mil. Os recursos, próprios do município, serão destinados a pavimentação de ruas, implantação de água e esgoto, terraplanagem, demolição, remoção de resíduos, limpeza da área desocupada e recuperação ambiental.

Serão pavimentados 2,7 quilômetros de vias, implantados 3 quilômetros de redes de drenagem, além de 4,2 quilômetros de redes de água e esgoto. O valor total do investimento para as obras de urbanização é de R$ 3,7 milhões – recursos do Fundo Nacional de Habitação de interesse Social (FNHIS) e Prefeitura.

Casas

Paralelamente às obras de infraestrutura, a Cohab está trabalhando em outras frentes na Vila Bela Vista da Ordem, como na construção de 11 casas térreas de alvenaria para o reassentamento de famílias que vivem em situação de risco, em áreas que precisam ser desocupadas.

Cinco das unidades serão entregues em fevereiro e, a partir da transferência das famílias para as novas moradias, a área de origem será liberada para abrir frente de obra para implantação da infraestrutura necessária.

Para a construção das 11 moradias foram investidos R$ 648 mil, provenientes do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS). Outras 53 unidades habitacionais serão construídas na Vila Bela Vista da Ordem, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) - o projeto está em fase de orçamentação.

Urbanização

Localizadas no bairro Tatuquara, ao lado da Estrada Engenheiro Blei, as Vilas Bela Vista da Ordem e Beira Rio são ocupações irregulares, separadas pelo rio Arroio. A primeira surgiu em 2004, em uma área de aproximadamente 250 mil metros quadrados. Já a Beira Rio, formou-se há aproximadamente 20 anos, sobre uma área da Prefeitura.

Além da intervenção física, a Cohab promove acompanhamento e trabalho social junto às famílias, fazendo a preparação e orientação com relação às mudanças que se fazem necessárias no modo de vida. As obras de infraestrutura beneficiarão centenas de moradores, além daqueles contemplados com novas casas.

O projeto de urbanização das vilas teve início em 2012, mas foi paralisado pela antiga gestão, em novembro de 2013, devido à necessidade de aditivo contratual de serviços. Apenas 36% das obras de infraestrutura previstas foram realizadas. Por determinação do prefeito Rafael Greca foram feitas adequações ao aditivo de contrato, o que permitiu a retomada dos serviços.