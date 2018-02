Centro Cívico terá bloqueios para ensaio de escolas de samba

Foto da saída do Bloco Garibaldis e Sacis, no Centro Histórico no final de janeiro (foto: Lucilia Guimarães/SMCS)

Neste sábado (3/1), entre 18h e 21h, o Centro Cívico terá bloqueios de trânsito para o ensaio geral das escolas de samba de Curitiba, que será realizado na Praça Nossa Senhora de Salete.

A rotatória da Rua Deputado Mario de Barros será bloqueada para o acesso à Assembleia Legislativa do Paraná, de acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran). O cruzamento das ruas Benedito Nicolau dos Santos e Rosaldo Gomes Leitão também terá bloqueio.

Os motoristas devem buscar caminhos alternativos para a circulação pela região no horário do bloqueio. Os desvios de trânsito pode sem feitos pela Avenida Cândido de Abreu e pela Rua Marechal Hermes.

As escolas de samba desfilarão no Carnaval de Curitiba no sábado seguinte (10/2), na Avenida Marechal Deodoro.