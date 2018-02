SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 24, resolveu fugir do calor brasileiro e está aproveitando a neve ao lado do marido em uma viagem antes do Carnaval. Em seu Instagram, a cantora dividiu com os fãs alguns momentos da viagem, sem revelar onde está. Anitta ainda aproveitou para montar um boneco de neve sob a supervisão de Thiago Magalhães, 26.

Empolgada pelo cenário, Anitta revelou planos de gravar ao menos um clipe na neve. "Eu decidi agora que eu quero fazer todos os meus clipes na neve. Todos não, mas eu quero fazer um." Para a felicidade dos fãs, a cantora ignorou o frio posou vestida apenas com um maiô cavado branco.

CASAMENTO

Juntos desde maio de 2017, Anitta e Magalhães assinaram um contrato de união estável em um cartório da Barra da Tijuca, no Rio, no final do ano passado. Desde que o relacionamento veio a público, Anitta pede a jornalistas e fãs que compreendam a decisão de preservar informações sobre Magalhães. "Desculpe. É que ele não é famoso", disse a cantora durante o lançamento do clipe "Downtown", em novembro de 2017.

Contudo, o empresário tem se mostrado mais a vontade com os holofotes. Recentemente, pouco antes de se apresentar no Réveillon da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), Anitta fez uma enquete pelo recurso Stories do Instagram ?em que fotos e vídeos desaparecem em 24 horas. "Acordei e tinha esse rapaz me encarando... 'Tô bem' ou 'Tô ótima", questionou a artista ao mostrar uma rara foto do marido.