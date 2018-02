Acusado de estupro, filósofo Tariq Ramadan é detido em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O acadêmico suíço Tariq Ramadan foi detido em Paris, na França, na última quarta-feira (31) e mantido em detenção nesta quinta (1º) após acusações de estupro por duas mulheres. Ramadan havia sido afastado da Universidade de Oxford, no Reino Unido, em novembro do ano passado, depois que as acusações vieram à tona. Neto do fundador da Irmandade Muçulmana no Egito, Ramadan era professor de estudos islâmicos na universidade.

O acadêmico nega as acusações e entrou com um processo por calúnia contra uma das acusadoras, a escritora Henda Ayari, que diz ter sido estuprada por Ramadan em um hotel de Paris em 2012. Outra mulher, não identificada, disse ter sido estuprada em 2009 em um hotel na cidade de Lyon (leste da França). As acusações surgiram na esteira das denúncias contra o produtor de Hollywood Harry Weinstein e do movimento Me Too, nos EUA.