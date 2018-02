(foto: Priscilla Fiedler/ Divulgação)

Que tal aproveitar os sábados para conhecer uma das principais cervejarias do Brasil, beber cervejas direto da fábrica e, de quebra, saborear comidinhas deliciosas? Agora isso é possível na cervejaria Way Beer, localizada na Região Metropolitana de Curitiba, na cidade de Pinhais. Considerada uma das grandes referências do mercado nacional, a Way passou a abrir as portas aos sábados, das 11h às 18h, para receber os amantes de cervejas artesanais.

No espaço, o público tem a oportunidade de conhecer todos os detalhes do processo de produção de cervejas artesanais com visitas guiadas, além de saborear cervejas fresquinhas, que podem ser consumidas no local ou levadas para casa em Growlers e Crowlers. Além disso, semanalmente a fábrica ganha uma atração gastronômica diferenciada, servindo comidinhas rápidas e saborosas, entre elas hambúrgueres e pasteis.

Para quem busca itens cervejeiros exclusivos, a Way Beer disponibiliza uma loja com todas as suas garrafas da linha comercial, que podem ser adquiridas separadamente ou em kits especiais, e uma grande variedade de camisetas, chaveiro, copos e bonés.

A fábrica da Way Beer fica na Rua Pérola (nº 331), na cidade de Pinhais, bem perto do bairro Tarumã. Aos sábados, a fábrica fica aberta das 11h às 18h. Mais informação pelo telefone (41) 3653-8853 ou no site aqui.