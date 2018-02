(foto: Divulgação)

Destaques da temporada 2017 do ‘The Voice Kids’ desembarcam em Curitiba, no dia 18 de março, para apresentar o espetáculo ‘Kids – O Show’, no grande auditório do Teatro Positivo. O evento reúne sete ex-participantes do reality musical: Flávia Scanuffo, do Paraná e anfitriã do show na capital, Marcella Bártholo, do Amazonas, Laura D’Ávila, de Minas Gerais, Brunno Pastori, da Bahia, Melissa Noemy, de São Paulo, Luiz Ricardo, do Rio de Janeiro e Sofia Nunes, de Pernambuco. O espetáculo foi idealizado pela cantora amazonense Marcella Bártholo e será promovido pela Two Talent e Apolo Produções.

Os artistas vão levar ao palco toda a sua versatilidade, em um show de música associado a elementos de dança e teatro, simulando ainda situações e brincadeiras dos bastidores do programa ‘The Voice Kids’. No repertório, farão um passeio por variados estilos – do rock ao pop, do sertanejo ao gospel –, prometendo envolver a plateia em um grande espetáculo.

‘Kids – O Show’ estreou no dia 14 de outubro de 2017, no Teatro Amazonas, palco de grandes apresentações em Manaus, com casa lotada, nas duas sessões. O show de Curitiba será marcado pelo início da temporada nacional.



‘Kids – O Show’

Data: 18 de março de 2018, às 17h. (DOMINGO)

Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 - Campo Comprido) - Curitiba - Paraná

Abertura da casa: 16h / Horário previsto do início do show: 17h

Classificação etária: Livre

Ingressos: pelo site ou nos pontos de venda do Disk Ingressos.

Valores: a partir de R$ 70,00 (meia-entrada Plateia Superior) e R$ 140,00 (inteira na Plateia Superior)

**No valor está inserida taxa administrativa do Disk Ingressos de R$ 10,00. A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor.