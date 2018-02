Bloco de SP homenageia legado do sociólogo Mauricio Tragtenberg

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Referência da pedagogia libertária, o sociólogo e ex-professor da Unicamp, FGV e da PUC-SP, Mauricio Tragtenberg (1929-1998), é o homenageado do bloco que leva seu nome e estreia neste domingo (4). "Os filhos de Mauricio Tragtenberg" reverencia o docente que ficou conhecido por seu caráter solidário e por ter sido crítico à burocracia das instituições. Além de camisa personalizada com a imagem de Tragtenberg, o educador também ganhou um samba exclusivo que narra parte da sua vida. "De origem pobre, tornou-se nobre lutando contra as injustiças sociais", diz um trecho da música assinada pelos compositores Carlinhos Chacal e Carlos Mina. O desfile da agremiação, que marca os 20 anos da morte do professor, será no Parque da Água Branca, na Barra Funda, zona oeste, às 14h.