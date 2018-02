Primeiro churrasco do ano no Pequeno Cotolengo será em clima de Carnaval

(foto: Reprodução)

Quem está com saudades do churrasco solidário do Pequeno Cotolengo já pode ir se preparando para comer um delicioso churrasco no próximo final de semana, porque a instituição vai começar sua agenda de eventos beneficentes de 2018 com muita alegria e animação.

O primeiro churrasco do ano, acontece no dia 4 de fevereiro e vai trazer o clima de folia de Carnaval para a instituição que abriga, oferece saúde e educação a pessoas com deficiências múltiplas que foram abandonadas pela família ou viviam em situação de risco.

O evento acontece todos os meses (com exceção de janeiro) e já é uma tradição de mais de 40 anos de história. Hoje, o churrasco da solidariedade, reúne volta de 5 mil pessoas por evento e conta com o trabalho de 400 voluntários. Todo o valor arrecadado é investido na qualidade de vida dos 200 moradores da instituição.

No primeiro churrasco do ano quem anima o palco é a dupla sertaneja Jonas e Joel, a banda de música dos anos 70, Disco Rock Band, e para trazer o clima do carnaval curitibano, a Bateria Show da escola de samba Mocidade Azul também vai marcar presença animando a todos os participantes do evento.

Além de arrecadar fundos para a instituição, a festa é também uma grande oportunidade da sociedade conhecer melhor o trabalho realizado pelo Pequeno Cotolengo e então encontrar novas maneiras de apoiar e exercer a caridade.

O Pequeno Cotolengo

O Pequeno Cotolengo Paranaense atua a 52 anos oferecendo acolhimento, saúde e educação para pessoas com deficiências múltiplas (físicas e intelectuais) de todas as idades que foram abandonadas por suas famílias, sofreram maus tratos ou viviam em situação de risco. Hoje são 200 moradores que encontraram na instituição o conforto, os cuidados e a qualidade de vida que merecem. No ano passado o Pequeno Cotolengo foi eleito como a Melhor ONG para se doar no sul do Brasil e uma das 50 melhores empresas para se trabalhar no Paraná.

Serviço:

O que: Primeiro Churrasco de 2018 do Pequeno Cotolengo

Quando: Domingo, dia 04 de fevereiro a partir das 10 horas

Onde: Rua José Gonçalves Junior, 140 – Campo Comprido – Curitiba/PR

Programação: 10h – Missa Campal

11h – Começam a servir o churrasco

12h – Jonas e Joel

13h – Bateria Show da Mocidade Azul

14h – Disco Rock Band

E ainda Bazar da Amizade