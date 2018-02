Correios divulga resultado final de concurso público

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (1º) o resultado final do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos das áreas de medicina e segurança do trabalho.

A previsão é de que, em março, os candidatos aprovados em todas as fases da seleção sejam convocados para assinar contrato individual de trabalho com os Correios, de acordo com a classificação obtida, a localidade selecionada e as necessidades da empresa.

Mais informações poderão ser obtidas no site dos Correios e no site da organizadora do concurso.