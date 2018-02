Prestes a se casar, Camila Queiroz afirma não conseguir ficar solteira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camila Queiroz, 24, admitiu que nunca conseguiu ficar solteira. "Preciso ter alguém, ficar coladinha. Sou bem apegada", disse em entrevista à Matheus Mazzafera. A atriz gosta tanto de namorar que até o primeiro beijo virou relacionamento sério e durou quatro anos. Camila está com casamento marcado com Klebber Toledo, 31. A atriz contou que demorou para começar o namoro com Toledo pois havia terminado um relacionamento longo há pouco tempo. "Estava querendo paz. Quando a gente termina, não quer começar outra coisa rápido. Estava desprendida de tudo. Eu não sabia se queria ficar com ele", afirmou. A atriz disse ainda que achava o futuro marido muito perfeito, mas começou a vê-lo "com outros olhos". Os artistas começaram o relacionamento durante as gravações da novela "Êta Mundo Bom" e assumiram o namoro em agosto de 2016. Em junho de 2017, eles revelaram que estavam noivos. O casal vai subir ao altar no segundo semestre de 2018, em Jericoacoara, no Ceará.