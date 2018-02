Deficientes visuais e seus acompanhantes podem participar gratuitamente de quatro concertos da 35ª Oficina de Música de Curitiba que acontecem no Teatro Guaíra: Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura (1/2), Cristina Ortiz e convidados (3/2), Concerto de Encerramento da Classe de Banda Sinfônica (6/1) e o Concerto de encerramento da 35ª Oficina de Música de Curitiba (8/2).

Para os interessados em participar dos concertos inclusivos é necessário confirmar presença pelo e-mail: msquiba@fcc.curitiba.pr.gov.br ou pelo WhatsApp (41) 99759-5755.

Em todos estes concertos do Guaíra haverá uma equipe de voluntários para auxiliar os deficientes visuais, além dos programas em braile. “É uma experiência que já iniciamos com os concertos aqui na Capela neste ano, e foi muito bom. Agora vamos ampliar também para alguns espetáculos da Oficina, no Guaíra”, declarou Márcia Squiba, assessora da Coordenação de Música Erudita do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC).

O músico cego Luiz Amorim afirma que esta ação na Oficina de Música é uma forma de oferecer acessibilidade cultural a todos. “Isso é um dos vários passos que Curitiba está dando para a acessibilidade e inclusão cultural de modo a acolher todos os públicos”, disse o professor.

A coordenadora de Música Erudita da Fundação Cultural de Curitiba, Janete Andrade, explica que alguns programas dos concertos são enviados em texto para os convidados, e por meio de um sistema de computador é possível que eles ouçam e se inteirem do que será tocado na apresentação. “Temos todo cuidado de incluí-los da melhor maneira possível, para que possam ter uma experiência total e não parcial de estarem em um concerto”, disse Janete.

Serviço

Concertos gratuitos para cegos e acompanhantes.

Confirmar presença pelo e-mail: msquiba@fcc.curitiba.pr.gov.br ou pelo WhatsApp (41) 99759-5755

Apresentações

1/2 (quinta-feira) Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura – Paraguai às 21h no Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão

3/2 (sábado) Cristina Ortiz e convidados às 21h no Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão

6/2 (terça-feira) Concerto de Encerramento da Classe de Banda Sinfônica às 21h no Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão

8/2 (quinta-feira) Concerto de encerramento da 35ª Oficina de Música de Curitiba às 21h no Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão