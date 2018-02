O Tribunal de Contas deu um prazo de três meses para a regularização e conclusão definitiva das obras da Copa de 2014 no Paraná. A decisão foi tomada no julgamento do processo referente ao relatório de monitoramento da Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas (Cofop) do órgão em relação às determinações feitas ao Estado e à prefeitura de Curitiba por meio de um acórdão do TCE de 2016. Esse prazo passará a contar a partir do trânsito em julgado do processo, no qual cabe recurso.

