Rua 24 Horas terá programação especial para acompanhar o Super Bowl 52

Neste domingo, dia 04 de dezembro, o mundo vai parar para assistir o Super Bowl 52, uma das principais celebrações esportivas do planeta. Disputada desde 1967, a final define o grande campeão de futebol americano dos Estados Unidos. Neste ano, o título será disputado entre Philadelphia Eagles e New England Patriots, no US Bank Stadium, em Minnesota, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Nos últimos anos, o esporte se popularizou, também, no Brasil, arrebatando fãs fiéis e movimentando o comércio. Para os curitibanos que quiserem acompanhar de perto o Super Bowl 52, a Rua 24 Horas terá uma programação especial na noite de domingo, promovida em parceria com o Bávaro. Para motivar os amantes do esporte, o bar promete um belo presente caso a “zebra” Philadelphia Eagles ganhe o título: 50 copos (500ml) de chope para o público.

Além da ação especial com chope grátis, o Bávaro vai oferecer uma infraestrutura completa com 04 televisões de 60 polegadas espalhadas pelo estabelecimento. O empreendimento conta, também, com preparos deliciosos, entre eles sanduíches exclusivos e chopes artesanais, para quem quiser acompanhar a final esportiva mais aguardada do ano em um dos principais pontos turísticos da capital paranaense.

A Rua 24 Horas fica na Rua Visconde de Nácar (sem número), no Centro de Curitiba.