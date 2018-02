Flamengo se acerta com Fluminense e Henrique Dourado assina por 4 anos

LEO BURLÀ E PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Henrique Dourado é o novo reforço do Flamengo, que anunciou a chegada do centroavante nesta quinta-feira (1º) por meio de um vídeo em seu canal no YouTube (https://youtu.be/HLd7iDvWZ9k). Clube e jogador acertaram os últimos detalhes da negociação com a assinatura de um contrato de quatro anos de duração. O jogador deve ser apresentado ainda nesta quinta (1º). O jogador realizou exames médicos pelo Flamengo, que também já se acertou com o Fluminense acerca da forma de pagamento. O clube rubro-negro comprará os 50% dos direitos referentes ao rival e pagará pouco mais de R$ 7,5 milhões. Decidido a não seguir nas Laranjeiras, o jogador contou até com a "boa vontade" do presidente tricolor Pedro Abad. Ciente de que a situação financeira do clube não permite que o Fluminense negue aporte de recursos, o mandatário admitiu ver o centroavante vestir a camisa rubro-negra. Existia entre as partes um acordo de cavalheiros para que o camisa 9 não fosse para o maior rival, mas o cenário mudou com a postura mais decidida do Fla na negociação.