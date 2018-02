Fórmula 1 muda horário de largada das provas para 2018

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (1º), a Fórmula 1 anunciou mudanças nos horários das corridas da temporada 2018. As provas realizadas no Brasil e na Europa foram adiadas em 1 hora e 10 minutos -com isso, o Grande Prêmio disputado em Interlagos terá largada às 15h10. As demais provas foram atrasadas em 10 minutos. O objetivo é permitir que emissoras e rádios que transmitem a Fórmula 1 possam construir melhor seu conteúdo pré-prova. "Algumas emissoras costumam começar a transmitir na hora exata, perdendo assim a tensão e a emoção que caracterizam os minutos antes do início de cada Grande Prêmio. Graças a essa mudança, os telespectadores serão aproximados dos pilotos e das equipes e apreciarão plenamente o show antes que as luzes vermelhas se apaguem", diz comunicado emitido pela Fórmula 1. O Grande Prêmio da França foi adiado em mais uma hora para não concorrer com jogo da Copa do Mundo que será realizado em horário conflitante.