Sair bem nas selfies é motivo de 55% das plásticas faciais

(foto: Divulgação)

Em pesquisa anual divulgada nesta semana, a Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva (AAFPRS), mostrou que houve um aumento de 55%, em 2017, nas plásticas faciais com o objetivo de sair bem nas selfies. O procedimento mais procurado é a toxina botulínica e, em seguida, a rinoplastia.



De acordo com a pesquisa 33% dos pacientes estão em busca de retoques discretos. Além disso, 57% dos pacientes das clínicas de plástica nos EUA desejam mudanças no rosto para ganharem promoções ou se sentirem mais competitivas no mundo do trabalho em 2017.



Por outro lado, o cirurgião plástico carioca Victor Lima alerta para a motivação da cirurgia plástica. "O objetivo maior da cirurgia plástica é permitir ao individuo não apenas um embelezamento, mas melhorar sua auto-estima, promovendo uma melhor qualidade de vida."



O médico aproveita para enfatizar a importância de procurar um médico competente. "O cirurgião deve ser membro especialista da SBCP, e zelar em primeiro lugar pela segurança e bem-estar do paciente", diz Victor Lima. "Encontrar um bom profissional e seguir suas recomendações é fundamental para o sucesso da cirurgia", completa.



Toxina botulínica (botox)

O botox age paralisando parcialmente os músculos responsáveis pelas rugas faciais, melhorando de forma transitória as rugas de expressão no rosto. A duração do tratamento costuma ser de 6 a 8 meses. E a faixa de preço varia de região para região.

Rinoplastia

A rinoplastia tem um tempo cirúrgico bastante variável podendo durar de uma a três horas, dependendo da complexidade do caso. A anestesia costuma ser geral e o tempo de internação é de 24 horas.