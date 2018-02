Flamengo acerta com Henrique Dourado para substituir Guerrero

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou na tarde desta quinta a contratação do atacante Henrique Dourado, ex-jogador do Fluminense que era pretendido pelo Corinthians. A contratação foi anunciada em um vídeo postado na FlaTV, canal do clube no YouTube (https://youtu.be/HLd7iDvWZ9k). Dourado será o substituto de Paolo Guerrero, suspenso pela Fifa até maio por doping. Ele será apresentado no início da noite desta quinta no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube rubro-negro. O atacante foi o destaque do Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. O jogador de 28 anos foi artilheiro da competição ao lado de Jô. Cada um fez 18 gols no Brasileiro. Os valores da negociação não foram revelados, mas o clube carioca deve ter desembolsado cerca de R$ 10 milhões. No mês passado, o Corinthians tinha feito uma oferta de R$ 8 milhões, mas o Fluminense não aceitou. O atacante é a principal contratação do time da Gávea para a disputa da Libertadores. O Flamengo estreia na competição contra o River Plate, da Argentina, no dia 28. O jogo será realizado com os portões fechados devido à punição imposta pela invasão de parte dos torcedores flamenguistas ao Maracanã na final da Copa Sul-Americana, em dezembro do ano passado. Nesta semana, o Flamengo anunciou a saída do atacante Felipe Vizeu. Ele foi negociado para a Udinese, da Itália, por cerca de 6 milhões de euros. O jogador só se apresentará ao novo clube no segundo semestre.